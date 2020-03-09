Премьер-министр Судана Абдалла Хамдок выжил после попытки покушения на него

Как сообщает государственное телевидение, его автомобильный кортеж обстреляли неизвестные. В настоящее время глава правительства помещен в безопасное место, ведется расследование. Других подробностей пока нет.
2020-03-09T16:32:00+03:00
2020-03-09T16:32:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:32, 09 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…