В Москве зафиксировано за сутки три новых случая заражения коронавирусом

Все они связаны с поездками в Италию, — сообщили в оперативном штабе. Там отметили, что госпитализированные находятся в инфекционных боксах, определен круг лиц, которые с ними контактировали в России – их берут под медицинское наблюдение.

Таким образом общее число случаев зараженных коронавирусом в России выросло до 20. На прошлой неделе власти Москвы ввели повышенный режим готовности и пригрозили тюрьмой тем, кто не будет выполнять режим самоизоляции. Это касается прибывших из стран с вспышкой коронавируса.