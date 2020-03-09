В Минфине сообщили, что при нефти по 25-30 долларов за баррель средств ФНБ хватит на 6-10 лет

Фонд наполняется за счет доходов от продажи нефти по цене выше 42 долларов за баррель.

Сегодня при открытии торгов цена нефти марки Brent рухнула более чем на 30%. Сейчас биржевые котировки торгуются на отметке примерно 35 с половиной долларов за баррель.

Обвал цен на нефтяном рынке произошел после того, как Россия отказалась от сделки с ОПЕК по сокращению добычи нефти на фоне падения спроса из-за коронавируса. Сильно ослаб рубль, по последним данным на международном рынке Форекс его курс к доллару составляет более 74 рублей, евро – за 85, — передает ТАСС.