Три новых случая заболевания коронавирусной инфекцией сегодня обнаружено в России

Все они были отмечены в Москве.

Общее число инфицированных коронавирусом выросло с 17 до 20. Все трое новых зараженных посещали Италию в последние две недели, говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением заболевания. Пациентов госпитализировали в инфекционные боксы, об их состоянии не сообщается. Между тем, специалисты уже определили круг людей, с которыми контактировали зараженные. Их проверяют на наличие коронавируса.

В российской столице на прошлой неделе был введен режим повышенной готовности из-за угрозы распространения инфекции. Те, кто прибыл из ряда стран, в которых отмечено большое количество зараженных, должны пройти домашнюю самоизоляцию в течение двух недель.

Сегодня о выявлении 14 новых случаев заражения также сообщили представители Минздрава Объединенных Арабских Эмиратов. В числе инфицированных оказались 10 иностранцев, включая одного россиянина.

Ранее власти Москвы заявляли, что причин для отмены массовых мероприятий в связи с коронавирусом в столице нет.