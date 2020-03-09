Рубль резко подешевел к американской и европейской валютам после обвала цен на нефть

Курс доллара на Международном рынке Форекс превысил отметку в 75 рублей, курс евро поднялся выше 85 рублей, — сообщает ТАСС.

Ослабление рубля скажется на розничных ценах в магазинах, если подорожает опт, — сообщили ТАСС в Ассоциации компаний розничной торговли, в которую входят крупнейшие торговые сети. В Ассоциации отметили, что от 95 до 100% по разным категориям товаров в магазинах это продукция российского производства.