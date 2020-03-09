Международное следствие продолжает устанавливать ответственных за сбитый в 2014 году в Донбассе малазийский Боинг

Пока начавшийся сегодня в Гааге суд рассматривает дело четверых обвиняемых.

В отношении четверых есть надежное дело, но следствие ищет другие доказательства и других возможных подозреваемых, заявил Интерфаксу в перерыве сегодняшнего заседания руководитель Совместной следственной группы Фред Вейстербейке. На данный момент в гибели 298 пассажиров и членов экипажа обвиняют троих россиян: экс-главу вооруженных сил самопровозглашенной ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова), его помощников Сергея Дубинского и Олега Пулатова, а также гражданина Украины полевого командира Леонида Харченко. Ни один из них на процессе не присутствует.

Сегодняшнее заседание было чисто техническим. Председательствующий судья Хэндрик Стейнхаус сообщил, в какой последовательности будут проходить те или иные действия, после чего проанализировал, были ли должным образом проинформированы подозреваемые. Затем предоставил слово обвинению. По словам представителя прокуратуры, четверо фигурантв причастны к организации доставки ЗРК «Бук» на место, откуда была запущена ракета и сбит рейс МН17 и вовлечены в возвращение оружия. Поэтому они обвиняются в смерти тех, кто находился на борту.

По словам судьи, вынесение решения по делу о сбитом на востоке Украины Боинге займет более обычных двух недель.

Международная следственная группа продолжит работать по нескольким направлениям, в расследовании еще остаются белые пятна, — считает основатель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев.

По оценке Левиева, многие официальные лица заинтересованы в затягивании судебного процесса.