Избранный президент Афганистана на инаугурации поклялся на Коране уважать и соблюдать требования ислама и Конституции

Избранный президент Афганистана Ашраф Гани на церемонии инаугурации поклялся на Коране уважать и соблюдать требования ислама и Конституции страны. Церемония транслируется по национальному телевидению. Одновременно в Кабуле проходит параллельная инаугурация соперника Гани, действующего премьер-министра Афганистана Абдуллы Абдуллы, который не признал своего поражения на президентских выборах. Независимая избирательная комиссия Афганистана подвела окончательные итоги выборов через 5 месяцев.