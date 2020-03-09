Избранный президент Афганистана на инаугурации поклялся на Коране уважать и соблюдать требования ислама и Конституции

Избранный президент Афганистана Ашраф Гани на церемонии инаугурации поклялся на Коране уважать и соблюдать требования ислама и Конституции страны. Церемония транслируется по национальному телевидению. Одновременно в Кабуле проходит параллельная инаугурация соперника Гани, действующего премьер-министра Афганистана Абдуллы Абдуллы, который не признал своего поражения на президентских выборах. Независимая избирательная комиссия Афганистана подвела окончательные итоги выборов через 5 месяцев.
2020-03-09T15:31:00+03:00
2020-03-09T15:32:17+03:00
https://echo.msk.ru/news/2602214-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
15:31, 09 марта 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…