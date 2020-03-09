Международное следствие продолжает искать доказательства и других подозреваемых в причастности к крушению MH-17

Международное следствие продолжает искать доказательства и других подозреваемых в причастности к крушению малазийского Боинга на востоке Украины, — сообщил Интерфаксу руководитель совместной следственной группы Фред Вейстербекке.

Сегодня в Гааге начал я суд над четырьмя подозреваемыми – это трое россиян, включая Игоря Гиркина, а также гражданин Украины. Они не явились на слушания. Голландский суд решил, что имеет право судить этих людей в их отсутствии и в отсутствии адвокатов трех из них, поскольку все были в полном объеме уведомлены о выдвинутых обвинениях, месте и времени судебного разбирательства, — сообщает ТАСС.