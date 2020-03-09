Актер Макс фон Сюдов скончался в возрасте 90 лет

Это сообщает Paris Match со ссылкой на жену актёра.

Шведский актёр известен, в частности, своей совместной работой с режиссёрами Ингмаром Бергманом и Яном Труэлем, а также ролью трехглазого ворона в «Игре Престолов».

«Изгоняющий дьявола», «Остров проклятых», «Жутко громко и запредельно близко», «Звездные войны: Пробуждение силы» — в этих и других фильмах снялся за свою многолетнюю карьеру Макс фон Сюдов. А в шестом сезоне сериала «Игра престолов» актёр перевоплотился в трёхглазого ворона, традиционно произведя сильное впечатление на зрителей. Макс фон Сюдов родился в Швеции в 29м году, отец был преподавателем университета, мама — школьной учительницей.

Первую известность получил в середине 50-х годов в фильмах Ингмара Бергмана. Начав с роли Рыцаря в фильме «Седьмая печать», который вышел на экраны в 1957м году, фон Сюдов по сути стал воплощением на экране второго «я» Бергмана. Он снялся в 11ти его картинах. Работал и с другими знаменитостями: в том числе Вуди Алленом, Дэвидом Линчем и Стивеном Спилбергом. Шведский актёр обладатель призов кинофестивалей в Каннах, Венеции, других престижных наград. Дважды номинировался на Оскар. Последней его работой стал фильм «Курск» о гибели российских подводников.