Крупнейшая нефтяная компания России, Роснефть, готова увеличить добычу с апреля

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к компании. 1-го апреля истекает срок соглашения в рамках ОПЕК+. По данным Bloomberg, Роснефть может за одну-две недели нарастить добычу на 300 тысяч баррелей в сутки.
При этом комментариев самой компании пока нет.
2020-03-09T15:03:00+03:00
2020-03-09T15:07:04+03:00
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15:03, 09 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…