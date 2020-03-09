Крупнейшая нефтяная компания России, Роснефть, готова увеличить добычу с апреля

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к компании. 1-го апреля истекает срок соглашения в рамках ОПЕК+. По данным Bloomberg, Роснефть может за одну-две недели нарастить добычу на 300 тысяч баррелей в сутки.

При этом комментариев самой компании пока нет.