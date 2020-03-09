Мировые цены на нефть замедлили темпы падения после утреннего обвала в 30%

Рубль продолжает снижаться на торгах на валютном рынке. Рынки пока отыграли только треть потерь, вызванных распадом сделки России и стран ОПЕК во главе с Саудовской Аравией. Нефть марки Brent после обвала немного поднимается в цене. Сейчас баррель стоит немногим больше 35 долларов. Чуть отыграла падение и нефть североамериканской марки WTI.

Её стоимость балансирует на отметке в 32 доллара. Этим утром обе марки обновили минимумы за четыре года, упав примерно на 30%. Следом за нефтью обвалился рубль на международном рынке обмена валют Forex. Час назад доллар стоил почти 75 рублей, евро 85. Рубль упал почти на 10 процентов к этим валютам.

Обвал нефти негативно отразился на фондовых рынках Азии и Европы. Обрушились акции крупных российских компаний на Лондонской фондовой бирже. На 20 и более процентов подешевели ценные бумаги Газпрома, Роснефти, Сбербанка, Лукойла и Новатэка.

На фоне обвального падения нефти Саудовская аравия отрицает планы вести ценовую войну с Россией. В Эр-Рияде назвали Москву важнейшим партнёром на нефтяном рынке, рассказал агентству ТАСС источник в ОПЕК, знакомый с планами саудовских властей.

Важно понимать, что нынешнее падение цен на нефть отразится на кошельке каждого человека. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал профессор Парижского университета Science Po Сергей Гуриев. Он при этом отметил, что в сложившейся ситуации у американских сланцевых компаний издержки значительно выше, нежели у российских.