«Сухой Суперджет 100», летевший в Ростов-на-Дону, вернулся в «Шереметьево» из-за срабатывания датчика неисправности

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник. «Сухой» вылетел из «Шереметьево» около 11-ти утра. После того, как экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета, самолет около полутора часов вырабатывал топливо. Сообщается, что посадка прошла благополучно, никто не пострадал. Пассажиров отправят в Ростов-на-Дону другим «Суперджетом».