«Сухой Суперджет 100», летевший в Ростов-на-Дону, вернулся в «Шереметьево» из-за срабатывания датчика неисправности

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник. «Сухой» вылетел из «Шереметьево» около 11-ти утра. После того, как экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета, самолет около полутора часов вырабатывал топливо. Сообщается, что посадка прошла благополучно, никто не пострадал. Пассажиров отправят в Ростов-на-Дону другим «Суперджетом».
2020-03-09T14:32:00+03:00
2020-03-09T14:37:00+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:32, 09 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…