В Ненецком автономном округе следователи начали проверку по факту смерти начальника наркоконтроля Евгения Солоновича

Об этом сообщает ТАСС. По некоторым данным, он покончил с собой. Тело полицейского обнаружили в его доме. Неофициальные источники утверждают, что у полковника были нерабочие контакты с хозяином местного клуба, задержанном по подозрению в сбыте наркотиков.