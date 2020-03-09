За последние 5 лет Россия сохранила второе место в мире среди крупнейших продавцов оружия

Однако экспорт российских вооружений сократился на 18% из-за падения поставок в Индию, — следует из доклада Стокгольмского международного института исследования проблем мира. По данным авторов доклада, США, напротив, увеличили экспорт вооружений, который теперь составляет 36% от мирового объема поставок. Половина американского экспорта приходится на страны Ближнего Востока.