За последние 5 лет Россия сохранила второе место в мире среди крупнейших продавцов оружия

Однако экспорт российских вооружений сократился на 18% из-за падения поставок в Индию, — следует из доклада Стокгольмского международного института исследования проблем мира. По данным авторов доклада, США, напротив, увеличили экспорт вооружений, который теперь составляет 36% от мирового объема поставок. Половина американского экспорта приходится на страны Ближнего Востока.
2020-03-09T14:32:00+03:00
2020-03-09T14:35:20+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:32, 09 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…