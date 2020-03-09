Ни один из четырех обвиняемых по делу о крушении малайзийского «Боинга» не явился на слушания

Это констатировал суд в Гааге, где сегодня стартовал процесс по делу МН17. Обвиняемые — россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко.

По версии следствия, пассажирский самолет был сбит ракетой, выпущенной из ЗРК «Бук», который принадлежал 53-й зенитной ракетной бригаде российской армии. Россия отвергает обвинения в причастности к катастрофе «Боинга».

МИД России обвинил власти Нидерландов в давлении на суд, а выдвинутые обвинения в адрес россиян назвал голословными и дискредитирующими России в глазах международной общественности.