Аналитик: Падение цен на нефть почти до 30-ти долларов за баррель грозит России бюджетным дефицитом и девальвацией

Так считает аналитик агентства Fitch Дмитрий Маринченко. Он заявил об этом РИА. По оценке Маринченко, обвал на нефтяном рынке — очень неприятный сюрприз для Москвы. Россия могла бы возобновить переговоры в рамках ОПЕК+, но участники рынка не воспримут это всерьез.