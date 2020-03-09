Мировые цены на нефть замедлили падение, отыграв почти треть утреннего обвала

Майский фьючерс марки Brent стоит около 36-ти долларов за баррель. Сегодня рынки обновили минимумы за 4 года, упав почти на 30%.
2020-03-09T14:30:00+03:00
2020-03-09T14:52:09+03:00
https://echo.msk.ru/news/2602162-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3229910.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
14:30, 09 марта 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…