Владислав Иноземцев: Решение о разрыве сделки ОПЕК+ стало серьезной ошибкой для России

Решение о разрыве сделки ОПЕК+ стало серьезной ошибкой для России. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» экономист, руководитель Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев.

«Никто не знает, на каком уровне это решение принималось, и какие интересы в этом деле преследовались. Сейчас мы начинаем задним числом рассказывать про Трампа, про большие теории заговора, но на самом деле я вполне допускаю, что к этому вопросу отнеслись спустя рукава. Потому что тема обсуждалась за несколько дней до разрыва сделки, и высказывалась мысль, что вполне допустимо — давайте все пустим на тормозах, потому что у нас есть выиграть на объемах производства, на объемах экспорта», — сказал он.

По словам Иноземцева, наше руководство не учло того факта, что Саудовская Аравия намного превосходит Россию в вопросе добычи и экспорта нефти.

«Сейчас, когда Казахстан и Азербайджан добывают нефть примерно в три раза больше, чем в конце советского периода, а мы добываем, дай бог, на 2% больше, и у нас действительно не получается дарить миру нефть. Если мы могли бы играть против Саудовской Аравии — увеличить экспорт в три раза, возможно, имело бы смысл», — пояснил эксперт.

Иноземцев отметил при этом, что сейчас наибольшая борьба за рынок нефти развернется именно между Россией и Саудовской Аравией.

Из-за развала сделки ОПЕК минувшей ночью цены на нефть марки Brent опускались ниже 32-х долларов.