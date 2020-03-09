Z Архив новостей новости
5 1 6 48
Эксклюзив Эха 13:15, 09 марта 2020

Владислав Иноземцев: Решение о разрыве сделки ОПЕК+ стало серьезной ошибкой для России

Решение о разрыве сделки ОПЕК+ стало серьезной ошибкой для России. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» экономист, руководитель Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев.

«Никто не знает, на каком уровне это решение принималось, и какие интересы в этом деле преследовались. Сейчас мы начинаем задним числом рассказывать про Трампа, про большие теории заговора, но на самом деле я вполне допускаю, что к этому вопросу отнеслись спустя рукава. Потому что тема обсуждалась за несколько дней до разрыва сделки, и высказывалась мысль, что вполне допустимо — давайте все пустим на тормозах, потому что у нас есть выиграть на объемах производства, на объемах экспорта», — сказал он.

По словам Иноземцева, наше руководство не учло того факта, что Саудовская Аравия намного превосходит Россию в вопросе добычи и экспорта нефти.

«Сейчас, когда Казахстан и Азербайджан добывают нефть примерно в три раза больше, чем в конце советского периода, а мы добываем, дай бог, на 2% больше, и у нас действительно не получается дарить миру нефть. Если мы могли бы играть против Саудовской Аравии — увеличить экспорт в три раза, возможно, имело бы смысл», — пояснил эксперт.

Иноземцев отметил при этом, что сейчас наибольшая борьба за рынок нефти развернется именно между Россией и Саудовской Аравией.
Из-за развала сделки ОПЕК минувшей ночью цены на нефть марки Brent опускались ниже 32-х долларов.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 6 марта Поздравить…

5 254 6 6581 06.03
Kэхо москвы, день рождения, праздники, общество, события
Блоги

Борис Акунин писатель

Это вина моего поколения, а не Горбачева Стыдно, что мы не завоевали себе свободу сами, а получили ее сверху, как крепостные в 1861 году. Горько, что мы недостаточно ее ценили и плохо ею воспользовались…

5 304 6 59347 02.03
Kполитика, история, общество, горбачев, день рождения, мнения
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Навальный — новый Сандерс Сандерс идет в президенты, обещая бесплатную медицину и образование. Навальный один в один говорит о том же. Правда, у нас медицина и образование в огромной части бесплатны и так, но везде, где нельзя пообещать дешевле, Навальный обещает лучше…

5 108 6 12875 02.03
Kполитика, сша, рф, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Упоминание о Боге будет с одобрением воспринято всеми верующими гражданами Зарубежная пропаганда постоянно пытается подорвать изнутри основы российского государства. И главный удар направлен против семейных ценностей…

5 82 6 9794 02.03
Kполитика, власть, конституция, путин, мнения
Блоги

Леонид Невзлин совладелец ЮКОСа

Инициатива шла непосредственно от Сталина Казалось бы, народ, переживший Холокост, был достоен после победы над нацистами если не особого отношения, то хотя бы права на память о своих невинно убитых. Увы, вскоре после войны в Советском Союзе началась настоящая антисемитская травля…

5 453 6 35592 05.03
Kистория, общество, память, мнения
Блоги

Алексей Мельников публицист

Именем Немцова Вопрос о названии именем Бориса Немцова улиц или площадей касается будущего нашей страны. Важно, чтобы власти это поняли и, не имея возможности исправить прошлое, пошли навстречу предложениям демократической оппозиции…

5 95 6 8018 03.03
Kнемцов, общество, мнения, память
Блоги

Сергей Удальцов лидер движения «Левый фронт»

Что нам делать 22 апреля? Тактика активного бойкота голосования по поправкам в Конституцию выглядит наиболее разумной…

5 65 6 7565 06.03
Kполитика, конституция, общество, мнения, власть, оппозиция
Блоги

Тамара Эйдельман заслуженный учитель РФ, историк

На смерть тирана В этот день надо лишний раз вспомнить, что этот вурдалак все еще похоронен на главной площади нашей страны – и исходящие из этой могилы гнусные миазмы по-прежнему придают силы спецслужбам, из-за которых у нас жизни нет…

5 59 6 6974 05.03
Kистория, общество, политика, мнения
Блоги

Александр Баунов журналист, публицист, главный редактор сайта Carnegie.ru

Предки большей части ныне живущих россиян были атеистами В нашем-то случае традиция скорее прервалась, чем длилась. И предки ничего такого не передали, ну только в очень ограниченном масштабе, скорее потомки сами заново открыли, подтвердив, что Бог — не предание…

5 187 6 23173 03.03
Kконституция, религия, общество, история, власть, мнения
Блоги

+ «Желаю вам счастья»: Путин поздравил российских женщин с 8 Марта «Желаю вам счастья»: Путин поздравил российских женщин с 8 Марта Поражает ваша способность беззаветно любить, глубоко сопереживать, с радостью и терпением заботиться о близких….

5 69 6 8821 08.03
8читать ;смотреть
Kпутин, власть, политика, события
Блоги

+ Памфилова сравнила пакетное голосование по поправкам в Конституцию с заказом комплексного обеда Памфилова сравнила пакетное голосование по поправкам в Конституцию с заказом комплексного обеда Глава ЦИКа назвала «технически немыслимым» голосование по каждой поправке отдельно…

5 78 6 9976 05.03
8читать ;смотреть
Kконституция, памфилова, политика, власть, общество, выборы, видео, события
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…

5 126 6 17106 07.03
Kобщество, сша, рф, бизнес, мнения
Блоги

Алексей Мельников публицист

Предупреждение об уголовке Предупреждение властей Москвы об уголовной ответственности граждан за нарушение режима самоизоляции из-за короновируса, — хорошо демонстрирует манеру общения начальства с гражданами, представление властей о том, что люди – мусор…

5 36 6 5103 08.03
Kобщество, коронавирус, мнения
Блоги

+ «Пока всё у нас росло, нефть-то была 100. А сейчас 60» «Пока всё у нас росло, нефть-то была 100. А сейчас 60» У нас за чертой бедности тогда жило 42 миллиона человек. Это треть населения страны. Сегодня тоже много. Но это всё-таки не треть…

5 196 6 30953 04.03
8читать ;смотреть
Kполитика, экономика, общество, путин, мнения
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Подтвержден случай новой коронавирусной инфекции. Сообщаю о принятых мерах Выборочное измерение температуры дистанционным способом будет организовано на входах в Московский метрополитен…

5 59 6 24037 02.03
Kмосква, коронавирус, общество, мнения
Блоги

Виктор Шендерович писатель

Хороший день Окуджава, оттепель, Аксенов, «Современник», Шпаликов… Недолгое отчаянное счастье. Начало моей жизни, которой и не было бы, скорее всего, не сдохни Сталин. А вы говорите: не праздновать пятое марта. Будь благословен этот день!..

5 303 6 51444 05.03
Kобщество, история, сталин, политика, мнения

Популярное за неделю

Новости

Российский рубль резко подешевел на международном валютном рынке Это произошло вслед за обвалом цен на нефть

5 14 6 13935
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Крым, Донбасс, бессмысленная Сирия, союз со всеми людоедами планеты, угрозы, ракеты и внутри культивируемая нищета и бесправие. У мира появилась уникальная ценная возможность понаблюдать поведение страны во всех подробностях…

5 84 6 132210 04.03
#слушать 47:39 8читать ;смотреть $скачать 10.9 МБ
Kполитика, власть, общество, мнения, видео, передачи
Голосование
Сочувствуете ли вы блогеру Екатерине Диденко?
5 28 6 3715 03.03
Блоги

Юрий Пивоваров историк, академик РАН

Мне страшно А поведение российских верхов критиковать (=умалять?) можно? Например, за развязывание советско-финской («зимней») войны и вторжение в Афганистан? Подозреваю, что теперь это «умаление»...

5 414 6 285773 04.03
Блоги

Алексей Навальный политик

+ Он снова стучит ножками. И теперь ворует деньги у моих родителей и детей Он снова стучит ножками. И теперь ворует деньги у моих родителей и детей Ребёнок учится на другом конце планеты одна — осталась без копейки денег. Это вам к вечной волынке на тему «детей они не трогают»...

5 222 6 115677 03.03
8читать ;смотреть
Kполитика, финансы, власть, коррупция, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8367514
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4399083

Сегодня в эфире