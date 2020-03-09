В Совете ЕС приняты дополнительные меры в связи с угрозой заражения коронавирусом

Будет сокращено количество заседаний, а также ограничен размер делегаций.

Число жертв коронавируса в Италии увеличилось на 133 человека. Инфицированных стало больше на полторы тысячи. В Италии умирает каждый двадцатый зараженный. Между тем, в стране нет никакой паники, — утверждает живущий в Италии журналист Андрей Мальгин.

Напомним, в России, по данным оперативного штаба, зафиксировано 17 случаев заражения. Трое выписаны из больниц.