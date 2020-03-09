Окружной суд в Гааге начал рассматривать дело о сбитом на востоке Украины малайзийском «Боинге»

Международная следственная группа предъявила обвинения четырем гражданам — трем россиянам и одному украинцу. Их нет на скамье подсудимых. Одного из них представляет международная группа адвокатов. Начавшиеся слушания в основном посвящены организационным вопросам. Один из судей заявил, что родственники погибших имеют право обратиться в суд с просьбой о компенсации.

Напомним, жертвами крушения «Боинга» стали 298 человек. Россия всегда отрицала свою причастность к произошедшему. В Гаагу приехал бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Он выразил надежду, что рано или поздно будут судить российских военных чиновников.

По существу рассмотрение дела о сбитом «Боинге» может начаться в Гааге не раньше июня.