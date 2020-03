Зарубежные СМИ называют происходящее в мировой экономике беспрецедентным падением

СМИ пишут о том, что кризис может продлится в течение ближайших лет. «Это — настоящая экономическая война, которую объявила Саудовская Аравия несговорчивой России — констатирует британская Financial Times и предполагает, что в первую очередь последствия этого шага Саудитов ударят по бедным нефтезависимым производителям, таким как Нигерия и Ангола, — У России же есть фонд национального благосостояния, который поможет Москве компенсировать любую краткосрочную ценовую войну».

Агентство Bloomberg менее оптимистично, в публикации говорится, что последствия кризиса «затронут бюджеты всех нефтедобывающих стран, а также повлияют на расстановку сил в мировой политике».

Аналитики британской BBC предполагают, что кризис будет затяжным, так как он совпал со взаимосвязанными событиями — падением цен на нефть, и паникой из-за коронавируса. «Последствия его нам ещё предстоит расхлёбывать,» — говорят эксперты.

«Немецкая Волна» подчёркивает, что свой отложенный эффект будут иметь и меры, принятые из-за вируса: такие как отменённые авиарейсы и простаивание из-за болезней ряда крупных производств в Китае.

Американская The New York Times осторожно отмечает, что до сих пор неизвестно, когда закончится это падение на мировых рынках — пока лишь ясно: инвесторы уверены в том, что ситуация пока только будет ухудшаться. А сам кризис выявил недостатки экономик целого ряда стран. The Washington Post уверена: «Ближайшие сутки покажут, способны ли мировые лидеры договориться и защитить свои страны от последствий надвигающегося экономического кризиса».