На фоне 30-процентного обвала нефтяных котировок минувшей ночью дешевеет рубль

Сегодня утром в ходе электронных торгов курс доллара поднимался до 75 рублей, а евро почти до 86. Сейчас рубль немного прибавил в цене, но незначительно. Что касается нефти, то баррель марки Brent сейчас в Лондоне стоит 37 долларов после менее чем 32 ночью.

Обвал отмечен и на фондовых рынках. Основные индексы теряют от 3 до 14%. Всему виной отсутствие сделки ОПЕК. Россия предлагала сохранить существующие условия, а Саудовская Аравия – дополнительно сократить добычу. В результате с 1-го апреля у стран-членов ОПЕК не будет обязательств ограничивать добычу.

Минфин на этом фоне пообещал поддержку рублю, в частности, за счет увеличения продажи валюты. В свою очередь, ЦБ объявило о приостановке ее покупки на 30 дней.

От нынешней ситуации могут серьезно пострадать простые граждане, — заявил в эфире «Эха Москвы» партнер консалтингового агентства RusEnergy Михаил Крутихин. Он при этом добавил, что мир давно был готов к такой ситуации, и разрыв сделки ОПЕК послужил спусковым крючком.

Нынешняя ситуация с ценами на нефть может привести к экономическому кризису в нашей стране. Об этом РБК рассказал финансовый аналитик Александр Головцов

Между тем, в Минфине отмечают, что объем средств ФНР на 1 марта составил чуть более 10 триллионов рублей, этих средств будет достаточно для покрытия выпадающих доходов пот падения цен на нефть до 35 долларов.

Москвичи не спешат запасаться валютой на фоне сообщений об ослаблении рубля.

Ажиотажа возле обменных пунктов на Новом Арбате в полдень не наблюдается. Владельцы своевременно скорректировали курсы. На электронных табло указано, что доллар продается за 75, а где-то и за 76 рублей. Единственной посетительницей за полчаса моего дежурства возле обменника стала пожилая женщина. Выйдя из пункта, пенсионерка наотрез отказалась общаться с корреспондентом «Эха Москвы» и ускорила шаг.

Отсутствие очередей объясняется просто. Покупать иностранную валюту москвичам не на что. Впрочем, последствия от падения рубля почти все мои собеседники представляют довольно четко. Прогнозами с нашей радиостанцией поделился инженер Сергей.

Равнодушна к новостям про нефть и рубль студентка София. Ее пока содержат родители. Но на вопрос, как семья будет жить, если национальная валют будет слабеть, отвечает однозначно.

Власти не бросят россиян в беде, уверена сотрудница фармацевтической компании Марина. Ситуация стабилизируется, так ей говорили экстрасенсы.

С дизайнером Анатолием заказчики рассчитывают в долларах. Он из-за колебаний курсов никогда не переживает.

Сотрудники обменных пунктов от общения отказались.

Ослабление рубля – дело рук американцев и их партнеров. Уверенность в этом выразила треть опрошенных нашим корреспондентом.