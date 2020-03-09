Цена на нефть марки Brent сегодня обрушилась почти на 30% на открытии торгов

Это связано с тем, что ОПЕК и страны, не входящие в картель, не смогли договориться о дополнительном сокращении нефтедобычи. К полудню цены на нефть замедлили темпы падения. Майский фьючерс Brent падает на 19% — до 36-ти долларов 66-ти центов за баррель.

Решение о разрыве сделки ОПЕК+ — серьезная ошибка России, — считает экономист Владислав Иноземцев. Он напомнил, что Саудовская Аравия намного превосходит Россию по уровне добычи и экспорта нефти.

По данным СМИ, Саудовская Аравия намерена увеличить добычу и снизить цены на нефть после срыва переговоров по ограничению нефтедобычи.