Акции российских компаний на лондонской фондовой бирже обрушились из-за нефти

В частности, депозитарные расписки на акции «Роснефти» упали на 22,5%, — сообщает «Интерфакс». Падает и капитализация металлургических компаний. «Северсталь» теряет 7%, Новолипецкий металлургический комбинат 12,5, «Евраз» — 11%.