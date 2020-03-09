Акции российских компаний на лондонской фондовой бирже обрушились из-за нефти

В частности, депозитарные расписки на акции «Роснефти» упали на 22,5%, — сообщает «Интерфакс». Падает и капитализация металлургических компаний. «Северсталь» теряет 7%, Новолипецкий металлургический комбинат 12,5, «Евраз» — 11%.
2020-03-09T13:31:00+03:00
2020-03-09T13:35:53+03:00
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13:31, 09 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…