Родственники 84 пассажиров малайзийского «Боинга» намерены добиваться денежной компенсации от обвиняемых в крушении

Об этом заявил Хендрик Стейнхёйс, председательствующий судья в Окружной суде Гааги, где сегодня начался процесс по делу МН17.

Следствие считает причастными к катастрофе Игоря Гиркина, Олега ПУлатова, Сергея Дубинского и Леонида Харченко. Никто из них не присутствует в зале суда. По данным голландских СМИ, в деле 13 свидетелей. Личности 12-ти засекречены.

Перед началом судебного заседания родственники погибших в катастрофе поставили у посольства России в Гааге 298 белых стульев — по количеству жертв катастрофы. На некоторых стульях таблички с надписями «Безнаказанность = недопустимо» «Кто-то знает, что случилось» и «Правосудие для МН17», — сообщает агентство Associated Press.