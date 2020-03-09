По всему миру в массовом порядке из-за коронавируса отменяют и переносят спортивные соревнования

Самая громкая жертва вируса — один из популярных в мире теннисных турниров в Индиан-Уэллс. Его директор Томми Хаас сказал, что организаторы конечно постараются найти для него место в календаре, но это пока только планы.

В заявленные сроки он не состоится точно. Волейболисты новоуренгойского «Факела» не полетят в Италию на матч Лиги Чемпионов с «Перуджей».

Дома «Факел» проиграл 1-3, надежд на выход в следующий круг немного и рисковать особого смысла нет. На просьбы перенести матч «Факелу» не ответили.

Отложен старт чемпионата Японии по бейсболу — одному из самых популярных видов спорта в стране, точно также как ранее были приостановлены первенства по футболу и регби. Сборная Казахстана отказалась лететь в Москву на чемпионат мира по хоккею с мячом.

А вот этап Кубка Мира по сноуборду в Германии отменили из-за погоды. Сейчас эта причина выглядит экзотической.