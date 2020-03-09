В Гааге стартовал процесс по делу о катастрофе малайзийского «Боинга» в небе над Украиной

Обвинения были предъявлены четырем фигурантам дела, в числе которых три россиянина и один гражданин Украины. Заседание окружного суда Гааги по делу MH17 началось в полдень в присутствии сотен журналистов. Судья Хендрик Стейнхаюс разъяснил некоторые детали процесса.

Так, по его словам, в ходе процесса выступят около 50 родственников жертв катастрофы. После этого был объявлен получасовой перерыв из-за технических проблем.

Обвиняемые не будут принимать участие в заседаниях — как сообщает «РБК Украина», присутствовать будут лишь адвокаты одного из них, подполковника ВДВ Олега Пулатова. Остальные фигуранты дела — экс-глава вооруженных сил самопровозглашенной ДНР Игорь Гиркин (Стрелков), а также бывший руководитель ГРУ ДНР Сергей Дубинский и полевой командир Леонид Харченко.

Следствие считает, что все они причастны к уничтожению «Боинга» ракетой, выпущенной установкой «Бук». Утверждается, что комплекс принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде российской ПВО из Курска. Москва все обвинения в причастности к крушению лайнера отрицает.

«Боинг-777», летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Жертвами трагедии стали 298 человек.