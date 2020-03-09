В «Шереметьево» совершил экстренную посадку самолет «Сухой Суперджет 100»

Он должен был выполнить рейс в Ростов-на-Дону, но вернулся. На борту сработал датчик неисправности второго двигателя, — сообщили ТАСС в авиаслужбах. Никто не пострадал. На борту находилось около 80 пассажиров. Они продолжат полет на резервном самолете.
2020-03-09T13:02:00+03:00
2020-03-09T13:03:01+03:00
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13:02, 09 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…