В «Шереметьево» совершил экстренную посадку самолет «Сухой Суперджет 100»

Он должен был выполнить рейс в Ростов-на-Дону, но вернулся. На борту сработал датчик неисправности второго двигателя, — сообщили ТАСС в авиаслужбах. Никто не пострадал. На борту находилось около 80 пассажиров. Они продолжат полет на резервном самолете.