После резкого падения цен на нефть подешевел рубль

Сегодня в системе электронных торгов курс доллара доходил почти до 75 рублей, а евро почти до 86. Сейчас котировки немного снизились. Напомним, из-за развала сделки ОПЕК минувшей ночью цены на нефть марки Brent опускались ниже 32 долларов, многие эксперты прогнозируют ухудшение ситуации.

Между тем, директор аналитического департамента группы компаний «Регион» Валерий Вайсберг считает, что формально сделка ОПЕК еще действует, и до 1-го апреля есть шанс ее продлить.

Эксперт предположил, что в ближайшее время цены на нефть будут снижаться незначительно.

Кстати, по последним данным, цены отыграли приблизительно треть 30% обвала.