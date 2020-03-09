Отметим, что сегодня в России выходной, поэтому торги на бирже пройдут только завтра.
Саудовская Аравия настроена на продление сделки ОПЕК. Сейчас же она пытается манипулировать остальным миром, — считает ведущий аналитик фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Отметим, что акции компании Saudi Aramco сегодня значительно теряют в цене.
В течение последнего часа в ходе электронных торгов курс доллара составляет около 74 рублей, а евро – около 84
Отметим, что сегодня в России выходной, поэтому торги на бирже пройдут только завтра.