В течение последнего часа в ходе электронных торгов курс доллара составляет около 74 рублей, а евро – около 84

Отметим, что сегодня в России выходной, поэтому торги на бирже пройдут только завтра.

Саудовская Аравия настроена на продление сделки ОПЕК. Сейчас же она пытается манипулировать остальным миром, — считает ведущий аналитик фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Отметим, что акции компании Saudi Aramco сегодня значительно теряют в цене.