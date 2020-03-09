Перед началом футбольных матчей не будет церемонии рукопожатия

Из-за эпидемии коронавируса УЕФА отменила эту традицию. Речь идет обо всех мероприятиях, которые проходят в юрисдикции УЕФА. Это и встречи сборных, и игры национальных чемпионатов и конечно Лиги Чемпионов. Впрочем, возможно запрет окажется ненужным, поскольку матчи могут отменить совсем.

В Италии, которую коронавирус затронул особенно сильно, дело к этому и идет. Министр спорта Винценцо Сподафора потребовал прекратить играть, но пока лига его ослушалась. Один и самых востребованных матчей Ювентус — Интер все же состоялся, правда публику на трибуны не пустили.

Юве победил 2-0, но скандал на этом не закончился. Завтра представители профсоюза игроков соберутся на закрытой встречи, чтобы решить что делать дальше. Футбольные чемпионаты до этого отменялись только в годы мировых войн.

Пока международный календарь стараются соблюдать, но с предосторожностями. Экип сообщает, что матч Лиги Чемпионов Пари-Сен-Жермен — Боруссия пройдет без зрителей.