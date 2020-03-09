В Афганистане отложили церемонию инаугурации президента страны

Ситуация может быть связана с конфликтом избранного главы государства и премьер-министра, который не признал поражение на президентских выборах.

Время начала инаугурации избранного президента Афганистана Ашрафа Гани перенесли на три часа, она скоро должна начаться. Вместе с тем была отложена и церемония вступления в должность действующего премьер-министра Абдуллы Абдуллы, который был главным соперником Гани на выборах в сентябре, но отказался признать поражение.

По мнению Абдуллы, подсчет голосов сопровождался массовыми фальсификациями в пользу Гани. Обе церемонии должны пройти параллельно. Представитель избирательного штаба Абдуллы заявил, что инаугурации было отложены благодаря усилиям официальных представителей США, которые надеются выиграть время для решения проблемы.

Как пишет «Интерфакс», во дворце Сапедор в Кабуле, где должна пройти инаугурация премьера, уже собрались тысячи сторонников Абдуллы. В свою очередь, инаугурация президента пройдет в президентском дворце Арг.

Инаугурация президента Афганистана должна была состояться еще 27 февраля, но ее решено было перенести.