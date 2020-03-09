Окружной суд Гааги приступает к рассмотрению дела о сбитом на востоке Украины малайзийском «Боинге»

Трагедия произошла в июле 2014 года. Погибли 298 человек – граждане десяти государств. Международная следственная группа установила четырех подозреваемых, это трое россиян и один гражданин Украины.

Прокуратура Нидерландов неоднократно заявляла, что расследование дела продолжается и на более поздней стадии обвинения, возможно, будут предъявлены и другим людям. Россия всегда отрицала свою причастность к трагедии.

Напомним, в совместную следственную группу вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.