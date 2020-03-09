Сегодняшний день ознаменовался падением курса рубля

В данный момент за американскую валюту дают 74 рубля, а за европейскую – 84. ранее стоимость доллара доходила до 75 рублей, а евро до 85. Торги сегодня проводятся на электронной бирже. Минфин утверждает, что готов к падению цен на нефть до 25 долларов за баррель.

Если нефть будет стоить от 25 до 30 долларов, до дефицит российского бюджета удастся покрыть за счет средств Фонда национального благосостояния. Этих денег хватит на период на 6-10 лет, говорится в опубликованном на сайте Минфина заявлении. Объем ликвидных средств ФНБ и средств на счете по учету дополнительных нефтегазовых доходов составил более 10 триллионов рублей.

Чтобы компенсировать доходы, которые казна недополучит из-за обвала нефтяных цен, Минфин будет продавать валюту на рынке. Центробанк, в свою очередь, отказывается покупать валюту в рамках бюджетного правила.

Агентство Fitch считают, что при цене 30 долларов за баррель грозит бюджетный дефицит и девальвация, передает РИА Новости со ссылкой на одного из аналитиков.

Стоимость марки Brent обрушилась в понедельник на треть после того, как Россия вышла из сделки с ОПЕК, а Саудовская Аравия пообещала нарастить добычу.

Вслед за валютным рынком обрушился и рынок акций. На азиатских биржах в среднем на 3-6%. Индекс лондонской фондовой биржи упал в начале торгов почти на 9%.