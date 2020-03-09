Это следует из данных Всемирной организации здравоохранения. Общее количество заболевших составляет почти 110 тысяч человек, число жертв приближается к 4-м тысячам.
Напомним, в России, по данным оперативного штаба, зафиксировано 17 случаев заражения. Трое уже выписаны из больниц.
Более 100 стран по всему миру сообщили о подтвержденных случаях инфицирования коронавирусом
Это следует из данных Всемирной организации здравоохранения. Общее количество заболевших составляет почти 110 тысяч человек, число жертв приближается к 4-м тысячам.