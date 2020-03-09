Падение цен на нефть дает Минску больше возможностей в переговорах с Россией

Об этом заявил премьер-министр Белоруссии Сергей Румас. По его словам, нынешняя ситуация значительно отличается от той, что была в декабре или январе. Он, впрочем, отметил, что падение цен на нефть влияет также на переговоры Минска с альтернативными поставщиками. Что думают об этом в Москве, пока неизвестно.