В данный момент цены немного снизились, однако колебания незначительные. Минувшей ночью цены на нефть опускались почти до 31-го доллара за баррель марки Brent. К окончанию торгов цены повысились до 45,5 долларов.

Это стало следствием отсутствия сделки ОПЕК. Россия предлагала сохранить существующие условия, а Саудовская Аравия — дополнительно сократить добычу нефти.

В результате с 1-го апреля у стран-членов ОПЕК не будет обязательств ограничивать добычу. Саудовская Аравия уже заявила, что увеличит добычу и снизит цены на нефть.

От нынешней ситуации могут серьезно пострадать простые граждане, — заявил в эфире «Эха Москвы» партнер консалтингового агентства RusEnergy Михаил Крутихин. Он при этом добавил, что мир давно был готов к такой ситуации, и разрыв сделки ОПЕК послужил спусковым крючком.