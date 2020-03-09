На территории пункта передержки в Якутске обнаружены около 100 трупов животных

Они все были в крови. Контейнеры, полные убитых собак и кошек, нашли волонтеры и зоозащитники, пишут местные СМИ. На странице благотворительного фонда «Белый Бим» в «Инстаграме» опубликовано видео с места происшествия. Активисты отмечают, что убийство происходило жестоким способом — жертвам перерезали горло.

Вольеры и клетки, где ранее содержались отловленные бродячие животные, были пусты, в закрытых помещениях не осталось ни одной особи. Лишь на улице активисты насчитали несколько десятков собак. По информации волонтеров, ранее в пункте содержалось более 200 четвероногих.

Работники пункта передержки заявили, что выполняли приказ департамента ветеринарии. Дело в том, что у одной из отловленных собак было обнаружено бешенство. Передержку закрыли на карантин, а всех больных или подозрительных животных якобы было приказано умертвить. Однако в ведомстве отрицают необходимость массового убийства.

Мэр Якутска Сардана Авксентьева уточнила, что в период карантина все решения об умерщвлении больных животных принимаются специальной комиссией ветеринарной службы, а не мэрией.

По факту случившегося полиция проводит проверку, в известность поставлена прокурора города.