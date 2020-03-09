Дело о сбитом в Донбассе малазийском Боинге и гибели почти 300 пассажиров начнут рассматривать в Нидерландах

В одном из самых масштабных дел в истории международной юстиции четверо обвиняемых. Это россияне Игорь Стрелков, Сергей Дубинский и Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Стрелков, отставной офицер ФСБ, когда сбили Боинг был так называемым «министром обороны» самопровозглашённой ДНР, Дубинский возглавлял военную разведку, Пулатов был его замом.

Харченко командовал разведподразделением ГРУ в Донбассе. Обвиняемые руководили перемещением установки «Бук» и знали об её использовании, считают голландские власти. В суде фигуранты не появятся, только адвокаты. Беспрецедентное по масштабу для Нидерландов дело рассмотрит окружной суд Гааги.

Заседание пройдёт в комплексе Схипхол неподалёку от одноимённого международного аэропорта. Здание суда вмещает около тысячи человек. В первую неделю слушаний решат организационные вопросы, затем допросят свидетелей, сообщает «Интерфакс». Родственники погибших будут присутствовать в зале.

При атаке Боинга погибло 298 человек из 10 стран, в основном Нидерландов. Следствие установило, что лайнер, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит ракетой из комплекса «Бук», в Донбасс его привезли из России. МИД нашей страны обвинил Нидерланды в давления на окружной суд Гааги.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель ранее сказал, что ЕС доверяет правосудию Нидерландов. Не сомневается в беспристрастности суда Гааги и госсекретарь США Майк Помпео. Россия обвинения в причастности к гибели лайнера отрицает.