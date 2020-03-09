Траты китайских туристов в России снизились на 80% из-за коронавируса

Об этом сообщает РБК, ссылаясь на данные российских банков и платежных компаний. Снижение количества и объемов транзакций наблюдается в супермаркетах, ресторанах, отелях и заведениях фастфуда. Запрет организованных поездок из Китая продолжает негативно влиять на российский бизнес.