Рубль продолжает дешеветь

На электронных торгах стоимость американской валюты приближается к 74 рублям, а европейская к 85. Напомним, цены на нефть опускались минувшей ночью до 31-го доллара за баррель марки Brent. Этот рекордный, почти 30-процентный обвал стал следствием развала сделки ОПЕК.

Саудовская Аравия может увеличить добычу нефти до 12 миллионов баррелей в сутки, однако ей будет сложно их продать, — сказал «Эху Москвы» руководитель экономического департамента Института энергетики Марсель Салихов.

По данным агентства Bloomberg, сегодня компания Saudi Aramco официально объявит о снижении цен на некоторые виды сырой нефти. Кстати, при открытии торгов котировки акций этой компании упали сразу на 10%.