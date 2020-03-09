«Локомотив» вышел на второе место в чемпионате России по футболу после победы над «Ахматом»

Еще один потрясающий по накалу матч, которых так много после зимнего перерыва. В первом тайме судья Кирилл Левников отменил гол «Локомотива».

После просмотра ВАР стало очевидно, что Крыховяк подыграл себе рукой. Впрочем, «Локомотив» все равно забил. Эдера забыли в штрафной и он несильно, но точно отправил мяч в сетку.

Во втором тайме Левников продолжал оставаться в центре внимания. Он не стал наказывать защитника «Ахмата» за игру рукой в своей штрафной, а за пять минут до конца деваться уже было некуда. Квирквелия руками отразил мяч, летящий в ворота, за что был удален с поля.

Впрочем, вратарь сборной России Гильерме выручил и пенальти отбил 1-0. У «Локомотива» сейчас столько же очков, как и у «Краснодара», который сегодня играет со Спартаком и может вернуть второе место. Накануне прошли и еще два матча. «Сочи» победил «Урал» 2-0, а «Рубин» проиграл «Крыльям Советов» 0-1.

Сегодня состоятся еще два матча Ростов принимает ЦСКА, а «Зенит» играет дома с «Уфой».