Северная Корея запустила несколько типов снарядов малой дальности в сторону Японского моря

В Токио полагают, что ракеты были баллистическими. По данным береговой охраны Японии, они упали в море и не попади в японскую экономическую зону.

Запуски были произведены этой ночью из района города Сондок в провинции Хамгён-Пукто. Наивысшая дальность полета составила примерно 200 километров, высота — порядка 50, сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи. Разведывательные службы Республики и США проводят анализ информации. Точное число ракет не уточняется. Ранее агентство сообщало о трех.

В связи со случившимся в Сеуле прошло экстренное заседание силовых министров страны. По его завершении было опубликовано сообщение администрации президента, в котором отмечалось, что нынешние пуски скорей всего являются продолжением артиллерийских учений, проводившихся в конце февраля и начале марта, что противоречит межкорейскому военному соглашению и не способствует усилиям по установлению мира на Корейском полуострове.

Это второй подобный запуск с начала года. На прошлой неделе Пхеньян также проводил ракетные испытания, в ходе которых, по данным Минобороны Японии, были запущены две баллистические

ракеты малой дальности.

В декабре прошлого года лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что его страна в скором времени представит новое стратегическое вооружение.