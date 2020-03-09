Первое заседание по делу о сбитом на востоке Украины малайзийском «Боинге» должно состояться в Окружном суде Гааги

Ранее Нидерланды отказали российским властям в передаче дел трех россиян, которых подозревают в причастности к крушению лайнера. Это никоим образом не повлияет на судебный процесс, — сказал «Эху Москвы» эксперт по международному праву Глеб Богуш.

«Боинг» был сбит в июле 2014-го года. Погибли 298 человек. как ожидается, слушания в Гааге продлятся несколько месяцев.