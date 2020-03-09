Центробанк отказался от закупок иностранной валюты после обвала на нефтяном рынке

Это произошло из-за разрыва сделки России со странами ОПЕК. Обвал цен на нефть минувшей ночью стал одним из рекордных в истории рынка. В первые минуты торгов баррель марки Brent упал сразу на треть, позже падение несколько скорректировалось, впрочем, пока всё равно он стоит меньше 35 долларов.

Нефть марки WTI упала в цене больше чем на 20 процентов. Причина – беспрецедентные скидки и обещания роста добычи, на которые пошла ОПЕК во главе с Саудовской Аравией после разрыва сделки с Россией в пятницу. Следом за нефтью обвалился рубль на международном валютном рынке. Доллар подорожал до 73 рублей, евро 83. На фоне падения цен на нефть снизились азиатские индексы, сильнее всего — почти на 6 процентов — подешевел японский Nikkei.

Падение мировых цен на нефть приведёт к снижению стоимости марки Urals, для неё в российском бюджете базовая цена в этом году установлена на уровне 42 долларов за баррель. Эта отметка важна для бюджетного правила: при снижении цен на нефть Минфин будет продавать валюту, чего еще никогда не делал, пишет РБК.

Центробанк прогнозирует, что при стоимости барреля нефти в $25–35 долларов в российской экономике наступит рецессия, а ВВП может опуститься на два процента. Из-за значительного ослабления рубля резко вырастет инфляция.

Торги на московской бирже пройдут завтра.