В системе электронных торгов за доллар сейчас дают почти 73 рубля, а за евро 83

Такие котировки держатся уже в течение несколько часов.
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…
Матвей Ганапольский: Путин в угоду чему угодно может начать любую войну Певцы Путина на телевидении пропоют песни о том, что это правильно, назовут кого-то «фашистами», а солдатики будут гибнуть. Общество российское абсолютно забыло ценность человеческой жизни. Как матери могут отпускать своих детей?...