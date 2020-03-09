Стюардессу авиакомпании S7 госпитализировали из-за подозрений на коронавирус

Об этом РБК сообщили в пресс-службе авиакомпании. Накануне бортпроводник обратилась за медицинской помощью из-за повышенной температуры.

Ранее в России зарегистрировали три новых случая заражения. Это жители Московской, Белгородской и Калининградской областей. Все они посещали Италию. Всего, по данным на 8 марта, в стране зафиксировано 17 случаев заражения. Три человека выздоровели.