Об этом РБК сообщили в пресс-службе авиакомпании. Накануне бортпроводник обратилась за медицинской помощью из-за повышенной температуры.
Ранее в России зарегистрировали три новых случая заражения. Это жители Московской, Белгородской и Калининградской областей. Все они посещали Италию. Всего, по данным на 8 марта, в стране зафиксировано 17 случаев заражения. Три человека выздоровели.
Стюардессу авиакомпании S7 госпитализировали из-за подозрений на коронавирус
Об этом РБК сообщили в пресс-службе авиакомпании. Накануне бортпроводник обратилась за медицинской помощью из-за повышенной температуры.