Центральный банк России решил не покупать иностранную валюту на внутреннем рынке в течение 30 дней

Это решение распространяется как на регулярные операции, так и на те, что были отложены в 2018 году. В официальном сообщении регулятора говорится, что это связано с волатильностью на рынках. Операции возобновятся, как только это позволит обстановка на финансовых рынках.

Цены на нефть за ночь упали на 14 долларов за баррель. Стоимость марки Brent снижалась почти до 31-го доллара. Все это связано с отсутствием договоренностей ОПЕК. На этом фоне взлетели курсы американской и европейской валют. Доллар поднимался выше 73 рублей, а евро приближался к 84.