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09:14, 09 марта 2020

Банк России принял решение не покупать валюту на внутреннем рынке в рамках реализации бюджетного правила на 30 дней

Об этом говорится в пресс-релизе регулятора, сообщает ТАСС.

«Банк России принял решение не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила на 30 дней. Данное решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти. Оно распространяется как на регулярные покупки иностранной валюты, так и на реализацию покупок, отложенных в 2018 году», — отмечается в сообщении.

В регуляторе добавили, что решение о возобновлении операций с иностранной валютой будет приниматься по ситуации на финансовом рынке в течение марта текущего года.



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