В Кабуле состоится инаугурация президента Афганистана Ашрафа Гани

Подготовка к ней проходила на фоне внутриполитического кризиса в стране. Вступить в должность Ашраф Гани должен был ещё 27 февраля, но церемонию отложили. После консультаций со спецпредставителем США президент Афганистана согласился это сделать. Центризбирком окончательно признал его победителем на выборах, которые прошли в стране ещё около полугода назад. Первая попытка объявить итоги голосования вызвала недовольство многих афганских политиков.

По итогам повторного подсчёта голосов Гани в прошлом месяце объявили победителем. Его поддержало чуть более половины избирателей. Его соперник, глава правительства национального единства Абдулла, получивший почти 40 процентов, не признал итоги. Он объявил о планах сегодня параллельно провести свою инаугурацию.

За несколько дней до вступления в должность Гани в Кабуле произошёл теракт, погибли более 30 человек, ранения получили около 80. Ответственность взяли исламские боевики. Этому предшествовало подписание США в конце февраля соглашения с талибами. Штаты обязались за год с небольшим вывести все войска НАТО из Афганистана.

Президент Афганистана намерен начать переговоры с талибами на следующий день после инаугурации. Талибан входит в список запрещённых в России организаций, хотя его представители не раз ездили в Москву и встречались с главой МИДа Сергеем Лавровым.